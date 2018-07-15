Пострадавших при взрыве в дагестанской школе подростков перевезут в Москву

По оценке врачей, пострадавшие ребята получили ожоги от 40% и до 90% поверхности тела. Такие травмы оцениваются как тяжелые, врачи республиканской больницы, где находятся ребята, консультируются с коллегами из федеральных медицинских центров, насколько целесообразно и возможно перевезти обожженных школьников к ним на лечение. По данным СМИ, глава республиканского МЧС Нариман Казимагамедов рассказал, что из Махачкалы в Москву пострадавших перевезет специальный самолет МЧС.

Напомним, ЧП произошло вечером 2 октября в школе поселка Эбдалая в Дагестане. Во время вечерней тренировки ребята в возрасте 15-16 лет проходили процедуру взвешивания в тренерской комнате, когда прогремел взрыв. Пятеро подростков получили сильнейшие ожоги и были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской больницы.

Специалисты МЧС заявили, что в школе взорвалась неизвестная газовоздушная смесь. Пожара за взрывом не последовало. Сейчас спасатели устанавливают точную причину взрыва, при этом одной из основных версий называется взрыв литиевой батареи электрических весов. Также доследственную проверку начал и Следственный комитет республики.