В Воронеже задержаны угонщики, которые стреляли в полицейских

В Воронеже, чтобы задержать угонщиков, полицейским пришлось стрелять из табельного оружия. Один из злоумышленников ранен, действия полицейских предварительно названы правомерными.

Как сообщили в следственном комитете, сегодня около пяти утра у дома на Московском проспекте в Воронеже полицейский патруль заметил подозрительный Infiniti. В автомобиле было разбито стекло, а в салоне сидели двое мужчин в масках. При попытке задержать иномарку неизвестные стали стрелять по полицейским из травматического оружия. Тогда один из правоохранителей применил табельный пистолет и ранил злоумышленника.

В результате погони и перестрелки задержанными оказались двое жителей областного центра 34-х и 46-ти лет. Они подозреваются в угоне иномарки, владельца которой сейчас устанавливают.

Сейчас следком проводит доследственную проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по факту сопротивления полиции. А областной главк МВД назначил служебное расследование обстоятельств применения табельного оружия. Предварительно действия сотрудников полиции признаны правомерными.