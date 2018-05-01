В Клину злоумышленник с ножом бросился на полицейских

Двое полицейских оказались на больничной койке с ножевыми ранениями после выезда на вызов в подмосковном Клину.

Как рассказали в главке МВД по Московской области, наряд выехал на вызов к проезду Котовского после того, как местный житель по телефону пожаловался на нападение неизвестного в неадекватном состоянии. Полицейские пытались задержать злоумышленника, однако он достал нож и бросился на стражей порядка. Чтобы его остановить, полицейским пришлось стрелять в воздух. Только после двух предупредительных выстрелов нарушитель угомонился и был задержан.

При задержании один из полицейских получил ранение в руку, другой – в спину. Им оказали помощь на месте, а потом отправили в больницу. В полиции говорят, что угрозы для их жизни нет.

Сейчас в связи с нападением на полицейских проводится проверка. Напавший на них мужчина остается под стражей.