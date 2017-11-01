В Каталонии мужчина пытался напасть на полицейских прямо в участке

Предполагаемый террорист был застрелен на месте одним из стражей порядка.

Как сообщают испанские СМИ, инцидент произошел около 7 утра в городке Корнелья-де-Льобрегат недалеко от Барселоны. В местный участок зашел мужчина, вооруженный ножом, который собирался напасть на полицейских. Один из сотрудников полиции, находившийся в приемной, застрелил нападавшего. Раненый скончался еще до того, как на место происшествия приехали медики. Полицейские в инциденте не пострадали.

Представители полиции сообщили, что застреленному мужчине 29 лет, он уроженец Алжира, но у него имели документы на право пребывания на территории Испании. Бросившись на полицейских, он якобы выкрикивал мусульманские лозунги, в частности, «Аллах акбар».

Напомним, на днях в провинции отмечали годовщину терактов, в которых пострадало более 130 человек. В августе 2017 года на оживленной пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны грузовик въехал в толпу прохожих. Такая же трагедия едва не произошла в городе Камбрильсе - террористы попытались провести такую же акцию, но были обезврежены полицией. Тогда ответственность за теракты на себя взяло «Исламское государство».