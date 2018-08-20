Британская полиция задержала около 400 человек на карнавале в Ноттинг-Хилле

За время праздника при исполнении обязанностей пострадали три десятка полицейских, а один из участников карнавала получил ранение ножом.

Как сообщили в полиции Лондона, порядок на карнавале обеспечивали 7 тысяч полицейских. В минувшие воскресенье и понедельник, в течение которых продолжался праздник, были отмечены массовые случаи столкновений стражей порядка с буйными гуляками. Также полицейские изъяли 36 единиц холодного оружия. В управлении полиции также отметили, что во время карнавала ежегодно резко увеличивается число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также совершенных с помощью холодного оружия. Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится в Британии, начиная с 1966 года. Его организуют члены африканской общины и выходцы из карибских стран, живущие в Королевстве. Двухдневный праздник является самым массовым в Европе уличным мероприятием, на которое собирается около миллиона туристов и местных жителей.