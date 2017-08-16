Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро

В полиции сообщили, что мужчину перевозят в отделение полиции, где с ним будут проводить следственные действия.

Напомним, в ночь на 3 сентября в Москве на станции метрополитена «Курская» был смертельно ранен постовой полицейский. Сотрудник полиции остановил подозрительного мужчину для досмотра документов. Позже гражданин якобы попросился в туалет, а когда постовой зашел за ним следом, напал на него и убил выстрелом из пистолета в голову. Погибшего полицейского нашел уборщик станции, зайдя в туалет.

С полуночи в столице работал оперативный план «Сирена», полиция распространила приметы подозреваемого в преступлении. Также источники в полиции опровергли информацию некоторых СМИ, что преступник забрал с собой табельный пистолет погибшего.

По факту убийства полицейского следком уже расследует уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса РФ.