В Забайкалье дачник спас от смерти пожилую женщину - водителя

В Забайкалье 33-летний дачник спас жизнь пожилой женщине – автомобилисту и задержал напавшего на нее преступника.

Инцидент произошел на окраине поселка Оловянная Забайкальского края. Мужчина работал на дачном участке, когда услышал женские крики из стоявшего на обочине дороги автомобиля. Дачник бросился к авто и увидел, как из машины пытается выскочить злодей, бросив в салоне сильно избитую пострадавшую. Мужчина догнал убегавшего, скрутил его, а потом вызвал полицию.

Позже выяснилось, что 67-летняя автолюбительница взялась подвезти незнакомого мужчину, который «голосовал» на федеральной трассе неподалеку от поселка Могойтуй. Когда стали подъезжать к Оловянной, пассажир бросился на хозяйку авто с молотком. В полиции говорят, что таким образом злодей планировал завладеть автомобилем своей жертвы.

Сейчас пострадавшая находится в больнице на лечении. Задержанный забайкалец, который, кстати, уже был неоднократно судим, находится в ИВС. Полиция возбудила в отношении него уголовное дело по факту покушения на убийство.

А вот спасителя автолюбительницы планируют представить на конкурс, который полиция ежегодно проводит, чтобы отметить граждан за их содействие органам правопорядка.