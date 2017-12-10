В Ленинградской области бойцовский пес отбил 11-летнюю хозяйку у преступника

Правоохранители разыскивают мужчину, напавшего на 11-летнюю девчушку в городе Сясьстрой. Девочка спаслась благодаря своему питбулю.

Как рассказала мама пострадавшей девчушки, нападение произошло на одной из городских улиц 22 августа. Школьница выгуливала собаку, когда незнакомый мужчина схватил ее за ногу и потащил в сторону лесополосы. При этом он несколько раз ударил ребенка палкой.

Спас хозяйку верный пес. Он прогрыз намордник и бросился на незнакомца. Тот попытался отбиться, но вынужден был бросить свою жертву и удирать от собаки.

В полиции испуганная девочка назвала приметы нападавшего, по которым его сейчас разыскивают.

СМИ называют нападавшего насильником, однако региональный СК возбудил уголовное дело по статье «разбой» (ч.2 ст. 162 УК). В ведомстве уточнили, что злоумышленник успел вывернуть карманы подростка в поисках ценных вещей.