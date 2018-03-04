В Балтийском море рыбаки «поймали» в сети кость огромного кита

Рыболовный траулер колхоза «За Родину» сделали в водах Балтийского моря неподалеку от Калининграда редкую палеонтологическую находку – огромную кость кита. Сейчас ее возраст определяют ученые.

Гигантскую кость размером более двух метров и весом в полтора центнера поднял с глубины в 70 метров донный трал. Как рассказал капитан судна Дмитрий Голубев, за годы в море он видел в сетях разные вещи, даже двигатель от самолета. Но такую находку сделать довелось впервые.

Рыбаки передали свой «улов» в Музей мирового океана. Там специалисты занялись неотложными работами по консервации кости и определению, какому именно морскому животному она принадлежала. Пока что ученые считают, что это – затылочная кость черепа кита. Сейчас в музее можно увидеть полный скелет серого кита, однако его соответствующий фрагмент гораздо меньше, чем рыболовецкая находка. Если предположения ученых верны, то размеры гигантского животного, которому принадлежал найденный «затылок», могли достигать 20 метров в длину.

Загадкой пока остается и возраст морского исполина. Чтобы достоверно его установить, нужно провести углеродный анализ, а для этого кость, скорее всего, нужно будет отправить в Москву. Пока можно лишь судить, что она пролежала в воде достаточно долго, возможно, сотни лет – об этом говорит отсутствие жировых наслоений на поверхности кости.

Сейчас в Балтийском море киты – редкие гости, они заплывают в него, но не остаются надолго. Поэтому находка калининградских рыбаков может существенно изменить представление о прошлом Балтики в целом. В любом случае, в музее находку рыбаков уже назвали самой крупной за последнее десятилетие.