На подходах к Крымскому мосту обнаружили уникальные останки доисторического кита

Ученые предполагают, что возраст их находки составляет около 10 миллионов лет.

Уникальную находку палеонтологи сделали там, где планируется проложить железнодорожный подход к Крымскому мосту. Ученым посчастливилось найти позвоночник и ребра древнего морского животного. Они полагают, что это был цетотерий, доисторический предок современных 30-метровых морских гигантов – синих и серых китов. Но, в отличие от своих потомков, это древнее существо было намного меньше по размерам и достаточно неуклюжим, не умело глубоко нырять, поэтому жило на мелководье.

Как рассказал сотрудник зоомузея Таврической академии Крымского федерального университета Дмитрий Старцев, все найденные кости принадлежат одному цетотерию, длина которого составляла около 5 метров. Хотя его голова не сохранилась, исследователи получили в свое распоряжение отличные образцы полного позвоночного столба и ребра древнего морского обитателя. Это большая редкость, ведь зачастую палеонтологам приходится работать с отдельными костями либо их фрагментами.

Находка располагалась всего в метре от поверхности земли. Ее прекрасная сохранность объясняется тем, что в доисторические времена Керченский полуостров лежал на дне Сарматского моря, которое было населено не только китами, но и дельфинами тюленями и другими обитателями. Со временем рельеф кардинально изменился, и бывшее морское дно стало частью возвышения на суше.

После того, как найденные кости будут хорошо изучены, их выставят для обозрения в одном из музеев Крыма.