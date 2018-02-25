На трассе в Башкирии опрокинулась цистерна с нефтепродуктами

В Башкирии опрокинулась автоцистерна с нефтепродуктами. Часть содержимого вылилась на дорогу и окружающую местность. Сейчас специалисты ликвидируют последствия разлива.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, ДТП произошло около десяти часов утра на региональной трассе Кропачево – Ачит. На участке дороги в районе крутого поворота водитель MAN, перевозивший резервуар с нефтесодержащей жидкостью, не справился с управлением. В результате перегруженная автоцистерна опрокинулась, около полутора тонн нефтепродуктов выплеснулось из цистерны.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники ГИБДД, бойцы МЧС и специалисты Минприродопользования республики. Выяснилось, что нефть разлилась на участке примерно в 200 квадратных метров.

Сейчас последствия аварии ликвидируются. Водитель MANа был доставлен в больницу для осмотра. Больше пострадавших в аварии нет. Движение по трассе продолжается в обычном режиме.