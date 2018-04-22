В Псковской области 14-летний велосипедист попал под поезд и погиб

Подросток – велосипедист угодил под товарный состав на станции Новоселье в Псковской области. Парень скончался на месте от полученных травм.

Как сообщили в региональном МЧС, несчастье произошло на станции около полудня. Несовершеннолетний велосипедист переезжал через железнодорожные пути, когда на него совершил наезд товарный поезд. Ребенок получил смертельные травмы и скончался на месте еще до того, как на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

Что стало причиной наезда, пока не известно. Сейчас на станции работают следователи Северо-Западного управления на транспорте СК РФ. Они устанавливают обстоятельства, при которых произошла трагедия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белове Кемеровской области нашли тело 7-летней школьницы, которая пропала в конце мая. Следователи предполагают, что во время игры девочка забралась в старый холодильник, лежавший во дворе, не смогла самостоятельно вылезти из него и задохнулась.