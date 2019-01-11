В Москве пассажир упал под поезд метрополитена и выжил

Это произошло на станции «Арбатская», относящейся к синей ветке метро. Все службы сработали оперативно.

В результате этого, в Москве выжил пассажир, упавший под поезд метрополитена. Состав прибывал на станцию, и в этот момент под него упал мужчина. Это произошло на Арбатско-Покровской линии.

Согласно сообщению пресс-службы УВД на московской подземке, инцидент произошёл в 13-38. Под прибывающий состав упал уроженец Каширы 18-летнего возраста.

Машинист поезда успел заменить то, что должно произойти, и включил экстренное торможение.

Молодому человеку очень повезло, что он после падения попал в пространство спасательного жёлоба, расположенного между рельсами.

Напряжение с жёсткого пути было снято уже в 13-41. Это делалось для того, чтобы извлечь из-под поезда потерпевшего.

Молодого человека достали из-под состава в 13-51. Сразу после этого напряжение на путь было подано и движение по этой ветке в Москве восстановлено.

Полицейские, дежурившие на платформе, незамедлительно вызвали медицинскую помощь, которая прибыла очень оперативно. Медики, осмотрев потерпевшего, сообщили, что мужчина никаких физических травм после своего падения под поезд метро не получил.

Сейчас им занимаются психиатрические службы.

Очевидцы подтвердили, что причиной падения была, исключительно, собственная неосторожность пассажира.