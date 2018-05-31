В Тольятти в ДТП пострадали 7 пассажиров маршрутки

В Тольятти семь человек оказались в больницах в результате столкновения двух маршруток.

Авария произошла примерно в 6 утра. На улице Громовой два микроавтобуса, которые обслуживают один и тот же городской маршрут, не смогли поделить дорогу. Водитель «Газели» поворачивал с второстепенной дороги на главную и не пропустил коллегу на «Форде», в салоне у которого находились десять пассажиров. Удар был настолько сильным, что иномарка перевернулась и завалилась на бок. В результате в больницы с травмами разной тяжести доставили семерых из десятка людей, сидевших в ее салоне.

Что стало причиной столкновения, сейчас разбирается полиция. По факту дорожно-транспортного происшествия начата проверка. Напомним, 4 июня на Сибирском тракте под Екатеринбургом водитель иномарки, который сел за руль пьяным, не справился с управлением и врезался в маршрутное такси. Микроавтобус вылетел в кювет, пострадало 25 человек. Пьяного лихача взяли под стражу, а по факту ДТП возбудили уголовное дело.