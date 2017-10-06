Глава концерна Audi задержан по подозрению в «дизельгейте»

Руперта Штадлера, главу концерна Audi, задержали по подозрению в «дизельгейте». По решению суда он будет находиться под стражей все время следствия. Об этом сообщили сегодня немецкие СМИ.

Корпорация Volksvagen, в состав которой входит и Audi, оказалась в эпицентре дизельного скандала три года назад. Тогда выяснилось, что производимые в его цехах дизельные автомобили оснащали специальным программным обеспечением, которое занижало уровень токсичности выхлопных газов. Это делалось для того, чтобы машины смогли без проблем пройти экологическое тестирование в США и других странах. Позже выяснилось, что Volksvagen и ее «дочки» продали более 200 тысяч автомобилей с «подчищенными» показателями.

В 2017 году немецкие газеты писали, что расследование махинаций ведется в отношении 47 топ-менеджеров концерна, в их числе называли и генерального директора Audi Руперта Штадлера. Неделю назад стало известно, что Штадлеру инкриминируют мошенничество и опосредованный подлог. Сейчас прокуратура Мюнхена подтвердила, что на время следствия суд назначил главе Audi меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также 13 июня немецкий суд признал Volksvagen виновным в незаконных махинациях и наказал автогиганта штрафом в 1 млрд. евро. Компания признала свою вину и выразила надежду, что выплата этого штрафа станет плюсом в аналогичных разбирательствах, которые идут в других странах.

Напомним, осенью 2017 года был арестован Вольфганг Хац, член правления Porshe, который до этого поста работал в Volksvagen и Audi, причем отвечал в них за создание и доработку двигателей для автомобилей.