«Цветные фантики»: в Краснодаре образовалась огромная очередь из желающих получить памятные монеты ЧМ-2018

Сбербанк объявил акцию по обмену монет номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей на памятные купюры и монеты, приуроченные к ЧМ-2018. Банкноты выполнены в футбольной тематике. Акция создана для того, чтобы монеты не «оседали» в карманах граждан, а вернулись в оборот, и продлиться до 29 июня.

Пользователь в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» загрузил фотографию, на которой в местном отделении Сбербанка образовалась огромная очередь. В Краснодаре оказались неготовыми к такому наплыву желающих получить памятные монеты и купюры, что людям приходится стоять в очередях по несколько часов. Помещение банка полностью заполнено людьми.

Пользователи убеждены, что это вынужденный шаг властей из-за стремительной потери в цене отечественной волюты. «Цены на товары вырастут так, что монеты в 1 или 2 рубля людьми вообще за деньги не будут считаться», - пишут пользователи. Комментаторы уверены, что «цветные фантики» не будут принимать в магазинах, ведь их место – в рамке дома на полке.