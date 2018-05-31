В ДТП с пожаром на Кутузовском проспекте в Москве пострадали пять человек

21 июня на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись две иномарки, одна из которых – микроавтобус. В результате три человека скончались на месте, еще двух доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Авария произошла в начале улицы, неподалеку от дома 24. После столкновения автомобилей седан (по данным некоторых СМИ, это был «Мерседес») вспыхнул. Прибывшие на место пожарные довольно долго не могли усмирить пламя, машина превратилась буквально в пылающий факел.

Источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что в столкновении три человека погибли, двое получили серьезные травмы, их доставили в больницу. Одного из участников ДТП спасателям удалось достать из автомобиля только с помощью специального оборудования.

Рано утром Кутузовский проспект в районе столкновения все еще был перекрыт, там продолжали работать инспекторы ГИБДД и сотрудники полиции. Сейчас последствия аварии уже полностью устранили, движение восстановили в полном объеме.