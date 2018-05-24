В Челябинской области 15-летняя школьница скончалась, отпраздновав окончание школы

15-летняя школьница скончалась в больнице, ее 12-летняя подруга остается в реанимации – таков итог вечеринки по случаю окончания учебного года, которую устроили несовершеннолетние жительницы Магнитогорска со своими приятелями.

Как сообщают СМИ, девочкам стало плохо ночью 23 июня, уже после вечеринки, по возвращении домой. Обоих приятельниц доставили в больницу, где врачи констатировали у подростков острое алкогольное отравление. Старшую из подружек спасти не смогли. Младшая все еще находится в реанимации.

По данным следствия, девчонки пили «отвертку», которую им купил бывший с ними в компании взрослый знакомый. Сейчас полиция пытается разыскать его. Кроме того, уже установлен магазин, в котором покупали смертельный алкоголь. Эксперты изъяли в торговом заведении образцы спиртного для проведения экспертизы.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Пока что происшедшее квалифицировано как производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.