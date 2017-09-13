В аэропорту Варшавы эвакуировали сотрудников после разлива неустановленного химиката

Одиннадцать человек эвакуировали с территории грузового терминала варшавского международного аэропорта после того, как на его территории произошла утечка неизвестного токсичного вещества.

В аэропорт имени Шопена прибыли пожарные расчеты, а также бойцы специальной группы химического и экологического надзора, задача которых – обезопасить территорию. Тем не менее, 11 человек эвакуировали с объекта, а нескольких из них доставили в больницу. Все пострадавшие имеют сходные жалобы – на сильную головную боль, а также тошноту.

Предполагают, что причиной инцидента стал фенилацетонитрил – химическое соединение, более 35 бочек которого находилось на территории терминала. Сейчас, по словам представителя варшавской пожарной охраны Войчеха Капчиньского, эксперты проводят анализы, чтобы точно определить разлившее вещество и оценить возможные последствия.

Для справки. Фенилацетонитрил (цианистый бензил) – химическое вещество, которое сильно раздражает глаза и кожу, а при горении выделяет синильную кислоту. Чаще всего используется в фармацевтической промышленности, а также при производстве одного из видов пестицидов.