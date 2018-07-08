Экстренную эвакуацию части терминала провели в аэропорту Франкфурта

В результате полицейской спец. операции приостановлена посадка и эвакуированы два этажа терминала крупнейшего аэропорта Германии.

По информации представителей аэропорта, двое неизвестных - взрослый и ребенок - пропали из видимости, пройдя мимо всех постов охраны и скрывшись в зоне безопасности. Приостановка посадок на рейс была объявлена около 11:30 утра по местному времени. В настоящее время ведутся поисковые операции. Сообщается, что в результате инцидента могут произойти серьезные сбои в графике вылетов из Франкфурта.

28 июля произошла похожая ситуация в аэропорту Мюнхена. В зону безопасности без прохождения должного контроля проникла женщина. Ее личность удалось установить лишь через несколько часов. Во время общей эвакуации аэропорта она уже находилась на борту самолета и вряд ли столкнется с какими-либо обвинениями.

30 июля, после полученного сообщения о заложенной бомбе, были эвакуированы два терминала аэропорта в Красноярске. После проведения полноценного обыска зданий, сообщение о минировании не подтвердилось и аэропорт заработал в штатном режиме. Полиция отказалась комментировать данное происшествие.