Стало известно о пострадавших в результате инцидента в аэропорту Сочи

Сегодня, в ночь на 1 сентября, при посадке в аэропорту Сочи, Boing 737 компании Utair сошел с взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся. На текущий момент известно о восемнадцати пострадавших и одном погибшем.

Изначально сообщалось о шести пострадавших, троим из которых понадобилась госпитализация.

Самолет совершал полет из Москвы. При посадке в аэропорту города Сочи он вышел за пределы полосы и съехал в русло реки. В результате этого получила значительные повреждения передняя часть лайнера, а также загорелся левый двигатель.

На борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа, все они были экстренно эвакуированы. От отравления угарным газом пострадало около 18 человек, госпитализированы трое, двое из них - дети. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Известно об одном погибшем. Это работник аэропорта, который принимал участие в эвакуации людей. По предварительным данным, мужчина погиб в результате сердечного приступа в скорой помощи, при доставке в больницу.

В настоящее время, в связи со случившейся аварийной посадкой, в аэропорту Сочи задержано около двадцати рейсов. Принимаются только прилетающие борта. Также авиакомпания сообщила, что в Москву будут отправлены пассажиры, которые должны были вылететь обратным рейсом, на резервном самолете.