В Туве 50 человек оказались в больнице из-за курицы

Полсотни посетителей закусочной в Кызыле (республика Тува) отравились куриным мясом. Информацию о массовом отравлении подтвердил на страничке в соцсетях глава региона Шолбан Кара-оол.

Первые жалобы от пострадавших поступили медикам еще 12 июля. Из 50 отравившихся человек 17 – несовершеннолетние в возрасте до 17 лет. А вообще возраст пострадавших от отравления людей колеблется от 4 до 69 лет. Они госпитализированы, все находятся в стабильном состоянии.

Известно также, что некачественное мясо было привозным. Сейчас заведение общепита, где произошел инцидент, закрыто на время проверки, которая ведется в отношении предпринимателя – его хозяина.

Ранее в Саратовской области временно закрыли детский оздоровительный лагерь, в котором отравились 18 ребят. Хотя никто из них не был госпитализирован, врачи обследовали более 130 других отдыхающих и отобрали для анализов пробы воды и продуктов, а также другие необходимые материалы. К проведению проверки обстоятельств отравления в лагере подключилась прокуратура.