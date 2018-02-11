Стали известны подробности убийства в Челябинской области финалистки конкурса красоты

В СК по Челябинской области рассказали о задержании подозреваемого в убийстве финалистки конкурса красоты 2016 года Ксении Мецгер. Ценой жизни молодой матери стал ее автомобиль.

Молодая женщина в 2016 году прошла в финал конкурса Missis World Russia, который проводится среди замужних участниц. Год назад она с мужем и маленьким сыном переехала в США. А недавно прилетела с сынишкой в гости к родным, намереваясь также разобраться с оставшимися делами. Среди прочего, Ксения планировала продать свою машину, «Шкоду Октавия». Именно после того, как 16 июля она отправилась в Магнитогорск на встречу с возможным покупателем, женщина и пропала.

Красавицу сутки искали правоохранители и волонтеры. Ее тело с признаками насильственной смерти было найдено на следующий день в Кизильском районе.

Как сообщили в следственном комитете, задержанному мужчине 24 года, он местный житель. Мужчина уже имеет судимость за мошенничество с автотранспортом. СМИ сообщают, что задержанный признался в преступлении. Якобы он пригласил девушку в бокс автосервиса, чтобы осмотреть машину перед продажей, а потом ударил ее молотком по голове.