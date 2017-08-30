Во Вьетнаме жертвами тайфуна стали 20 человек

Известие о том, что будет сильный тропический шторм, жители Вьетнама получили заранее. Однако всё равно спаслись и выжили не все.

Наводнения и оползни, вызванные действием тайфуна «Сон-Тинь» лишили жизни уже 20 человек. 14 сильно ранены, а 16 – пропали. Число жертв может увеличиться, поскольку синоптики говорят, что намечается ухудшение погодных условий. На некоторых улицах дорогу полностью залило дождями, и люди просто не могут выйти из дома. Более 4 тысяч домов стали руинами. Пострадало и сельское хозяйство – посев оказался уничтожен на тысячах гектаров.

До некоторых коммун спасательным службам даже не добраться. Больше всего пострадали северные провинции Йенбай, Шонла и Куангнинь, а также две центральные – Тханьхоа и Нгеан. Стоит отметить, что подобное происходит во Вьетнаме ежегодно. Число жертв постоянно растёт, поскольку справиться со стихией не удаётся.