Акула напала на шестилетнюю девочку в Китае

В китайском городе Гуйян на ребенка набросилась акула в торговом центре.

Сяо Ли гуляла по магазину с бабушкой, когда ее внимание привлек большой аквариум, стоявший в зале, в котором, вместе с черепахами, обитали и акулы. Когда девочка наклонилась к стеклу аквариума, одна из них выпрыгнула из воды и вцепилась ей в руку.

Помимо множественных глубоких ран, ребенок получил множественные переломы кости правой руки. По словам врачей, в случае, если рука будет медленно востсанавливаться, понадобится хирургическое вмешательство.

По мнению менеджера магазина, девочка сама опустила руку в воду, спровоцировав акулу. Но по факту, на предоставленных материалах видеокамеры невозможно увидеть, была ли рука ребенка в аквариуме в момент нападения или нет.

19 июля стало известно, что два пляжа в США были закрыты властями из-за нападения акул на двух подростков. Глубокие травмы получили тринадцатилетний мальчик и двенадцатилетняя девочка. Сообщается, что сейчас они уже выписаны из больницы.