Буш прокатился на чужом тракторе, спровоцировал несколько ДТП и покусал собаку

Крайне насыщенный день выдался у рядового жителя города Денвер, штат Колорадо. Всего три часа понадобилось Томасу Бушу, чтобы угнать несколько автомобилей, покататься на чужом тракторе, устроить массовое ДТП и покусать полицейскую собаку.

Все началось с угона джипа. Некоторое время спустя, мужчина пересел на седельный тягач, который ему так же не принадлежал. Управляя этим транспортным средством он спровоцировал аварию с легковой машиной. После этой аварии он продолжил движение и столкнулся с другим автомобилем, который двигался по встречке.

В результате второго столкновения мужчина получил серьезные травмы, но его это не остановило. Он выбрался из тягача и пересел уже за трактор. Затем внимание Буша привлек погрузчик, стоящий рядом со стройкой, который он также пытался украсть. Когда он понял, что ничего не получится, он продолжил движение на тракторе, когда за ним уже гналась полиция.

Пытаясь скрыться от погони, мужчина протаранил забор и врезался в еще один автомобиль. Как раз в этот момент его удалось задержать. При задержании Томас всё еще не сдавался - устроил драку, пытался задушить полицейского пса и в итоге укусил его.

Причины столь странного поведения мужчины в настоящее время не установлены. Известно, что ему предъявлены обвинения в 23 преступлениях, дата суда назначена на 30 июля.