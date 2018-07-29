Поезд столкнулся с КамАЗом в Южно-Сахалинске

Сегодня, около 9:30 утра по Сахалинскому времени грузовой поезд столкнулся с грузовиком марки КамАЗ.

Сообщается, что поезд двигался по направлению Южно-Сахалинск - Корсаков, когда на одном из железнодорожных переездов на красный сигнал светофора выехал грузовик. Машинист поезда попытался экстренно сбросить скорость и остановить состав, но столкновения тем не менее случилось.

За рулем автомобиля находился 24-летний мужчина. По данным МЧС, он получил телесные повреждения и был госпитализирован. Машинист локомотива не пострадал, грузовой состав поврежден незначительно.

В настоящее время движение автомобилей на ж/д переезде восстановлено. Поезда также двигаются в привычном графике.

14 июля этого года поезд, следовавший из Корсакова в Южно-Сахалинск, сбил мужчину. По словам пресс-службы РЖД, 21-летний мужчина двигался по рельсам в наушниках. Машинисты поезда пытались экстренно сбавить скорость, сигналили, кричали, но избежать трагедии не удалось. Также сообщается, что не смотря на полученные серьезные травмы, молодой человек жив, в настоящее время находится в больнице.