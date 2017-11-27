Около 50 авто столкнулись в США из-за снега

В пятницу, 15 февраля выпал сильнейший снегопад в городе Оук Гроув штата Миссури, который спровоцировал массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись 47 автомобилей.

Из пострадавших – 1 человек погиб, и несколько с травмами. Власти штата настоятельно посоветовали гражданам не выходить из дома или не пользоваться собственным транспортом. В Твиттере официального патруля штата Миссури выложили видеоролик произошедшего, а также описываются все изменения с места событий.

Движение на участке дороги в одном из направлений было полностью заблокировано, однако сотрудники патруля растащили автомобили по обочинам в течение нескольких часов, после чело было восстановлено движение.

Отметим, что штаты Северо-запада США из-за аномальных морозов закрыли вокзалы, школы, аэропорты. В результате аномальных похолоданий погибло девять человек.