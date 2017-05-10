Известный рэпер госпитализирован с огнестрельными ранениями

Рэпер из США, Boonk Gang, госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями.

О случившемся стало известно из твиттера исполнителя. 28 июля он опубликовал свою фотографию, где лежит на больничной койке с перемотанной ногой. Там он сообщает подписчикам, о том, что получил две пули, но жив.

На фотографии своей следующей публикации Gang уже стоит на костылях. По всей видимости, из госпиталя он уже выписан.

Полные подробности происшествия не сообщаются. Поэтому хейтеры исполнителя подозревают его в очередном пиар-ходе.

Вспоминая его скандальное прошлое, многие считают, что он мог подстрелить себя сам.

18 июня этого года неизвестные напали на американского 22-летнего рэпера XXXTentacion. В результате полученных ранений молодой человек скончался в больнице. В настоящее время убийцы найдены. Причиной нападения считается ограбление.

Практически одновременно с убийством XXXTentacion, был застрелен рэпер Джимми Уоло, ранее привлекаемый к суду за хранение и сбыт наркотиков.