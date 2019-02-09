Отец Децла рассказал о реальной смерти сына

В ночь со 2 на 3 февраля ушел из жизни Кирилл Толмацкий. Рэпер скончался на 36-м году жизни. Известный рэпер получил широкую популярность в нулевых годах под псевдонимом «Децл».

Александр Толмацкий отметил, что во время выступления Децл чувствовал себя отлично. Смерть певца случилось практически сразу после концерта в Ижевске. В гримерке музыканту стало плохо, он потерял сознание. Врачи прибывшие на место пытались спасти Децла, но было уже поздно. Отец Децла рассказал, что у сына серьезное врожденное заболевание сердца – гипертрофическая кардиомиопатия, которое долгое время может себя не проявлять и спровоцировать внезапную смерть в молодом возрасте. «Я даже не мог подумать, что такое может произойти с моим сыном»- высказывается Александр Толмацкий.

Не смотря на то, что причина смерти доказана, по России пошли слухи о наркотиках и проблемах с алкоголем у Децла. Толмацкий-старший утверждал, что сын давно завязал с наркотическими веществами. Медэкспертиза опровергла эти домыслы, в крови музыканта психоактивные вещества не найдены.