Интервью в Ижевске и предупреждение в Instagram: Найдены «доказательства» инсценировки смерти Децла

После смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, в Сети активно начали обсуждать доказательства инсценировки артистом собственной смерти. Вот только верят в них исключительно его поклонники.

Почву для этих гипотез положило интервью, которое рэпер дал в 2007 году на пресс-конференции в Ижевске. В нём Децл сказал, что собирается инсценировать свою смерть: «Наверно, инсценирую в 35 свою смерть и поеду курить *** (запрещены в РФ — Прим.ред.) на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит » - заявил Толмацкий. Что характерно, умер музыкант именно в Ижевске в возрасте 35 лет. Позже Децл обмолвился о желании инсценировать смерть 2015 году, когда давал интервью одному из воронежских изданий, где так же прозвучала цифра 35 лет и намерение уехать на остров.

Надежду фанатам даёт и последний пост в Instagram артиста, который он опубликовал 9 декабря, почти за 2 месяца до смерти. На фотографии присутствует аббревиатура R.I.P. (Rest In Peace – покойся с миром). Также пользователи Сети утверждают, что на посмертных фотографиях из клуба Posh Lounge в Ижевске, после концерта, в котором погиб Толмацкий, он широко улыбается и у него «живые» глаза. Стоит отметить, что по российскому законодательству все снимки, публиковавшиеся в СМИ, были размыты.

Поклонники рэпера связали все эти факты с последним клипом Децла, вышедшем в день его похорон. Это инструментальная композиция из альбома «Метемпсихоз», или «Реинкарнация». Название альбома позволило фанатам решить, что смерть артиста была «чем-то спланированным».

Напомним, что умер первый русский рэпер 3 февраля, проводить его пришли сотни людей. После погребения фанаты, по просьбе родственников музыканта, включили с портативной колонки композицию «У меня есть план».