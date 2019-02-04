Децл стал попоулярнее в 150 раз после смерти

Популярность песен Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимами Децл и Le Turk, многократно выросла с момента его смерти, об этом сообщают сразу несколько музыкальных сервисов.

Количество прослушиваний в день гибели артиста выросло в 150 раз, а на следующий день его треки впервые были включены в топ-100 популярных аудиозаписей «Вконтакте» и музыкального сервиса BOOM, сообщает пресс-служба соцсети. Самой популярной стала композиция «Слёзы», записанная совместно с московской рок-группой «Mэd Doг». По данным iTunes, сразу 11 альбомов Толмацкого вошли в топ-30 самых скачиваемых в России, а сервис Zvooq рассказал, что в c момента смерти количество слушателей артиста выросло в 100 раз, а число прослушиваний — в 157 раз.

В день похорон 6 февраля на YouTube выложили последний клип музыканта Inferno, который на момент публикации собрал более 800 тыс. просмотров. В нём нет текста, а сам Децл появляется в кадре лишь на несколько секунд. Похороны рэпера состоялись на Пятницком кладбище в Москве. Проводить артиста пришли сотни людей, а проходило это под гром аплодисментов. После погребения близкие попросили включить музыку усопшего.

Напомним, что Кирилл Толмацкий умер после концерта на частной вечеринке в Ижевске в ночь на 3 февраля, по предварительным данным, от остановки сердца. Следственный комитет проводит проверку по факту смерти артиста. СМИ сообщили, что в крови не обнаружено наркотиков, однако со слов отца музыканта Александра Толмацкого, результаты экспертизы будут готовы не раньше 20 февраля.