«Еле отскочил»:Ггруда камней обрушилась на пешехода в Новосибирске

Новосибирец поделился в соцсети подробностями инцидента, который произошел в подземном переходе на станции метро «Речной вокзал».

В переходе было, как обычно, многолюдно. Неожиданно с потолка начали осыпаться куски перекрытия, затем посыпалась пыль. Люди еле успели отскочить в сторону, как на пол сверху обвалилась груда крупных камней и земли. Это обрушение могло нанести серьёзные увечья людям, а при определённых обстоятельствах привести к трагическим последствиям.

Пользователи Сети возмутились: подземный переход призванный обеспечивать безопасность пешеходов, едва не стал причиной их гибели. Были высказаны очередные претензии к работе коммунальных служб Новосибирска, которые халатно относятся к своим обязанностям.