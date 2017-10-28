Найдено еще одно тайно место планеты – каменный лес в Болгарии

В Болгарии, рядом с городом Варна обнаружено удивительное место, где чаща камней растет из земли на протяжении более 50 миллионов лет.

Загадочное место впервые упоминается в заметках военного журналиста в XIX в. В. Телякова, который назвал загадочное место - «вбитые в землю исполины».

Уникальное природное явление до сих пор не имеет научного обоснования возникновения такого парадоксального явления. Столбы из камня вздымаются в верх на территории более 50 кв. км. Есть информация о том, что камней раньше было меньше, и что они действительно «растут» вверх, словно деревья из земли.

Самая популярная версия происхождения камней, это предположение, что раньше на этом месте было море, на глубинах которого образовывались столбы из известняка и других пород.