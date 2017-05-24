Ядовитая желтая змея стала пассажиркой поезда в Индии

Пассажиры поезда в Индии, направляющегося из Тханы в Мумбаи, пережили несколько неприятных минут по соседству с ядовитой пассажиркой.

Едущие в вагоне первого класса, долгое время не замечали опасное соседство, пока хвост небольшой змеи угрожающе не навис над их головами. Пассажиры предусмотрительно не делали резких движений, лишь некоторые прикрыли себя для безопасности сумками и рюкзаками. Очевидно, что они испытывали страх, но из опасений агрессивных действий жёлтой рептилии, вели себя спокойно. Затем пассажирка из отряда пресмыкающихся спокойно уползла в сторону вентиляционных отверстий.

Об опасности были извещены работники железной дороги, которые предприняли меры к поиску безбилетницы. Позднее выяснилось, что это была блестящая остроголовая змея, чей укус для взрослого человека опасен, но не смертелен, а для ребёнка может быть фатальным.