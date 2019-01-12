30 лет со дня Ашинской трагедии – в России вспоминают жертв железнодорожной катастрофы

В ночь с 3 на 4 июня 1989 года сгорело два поезда, вследствие взрыва газа. Мощность взрыва по силе была подобна взрыва на Хиросиме. Из 1284 пассажиров поездов пострадали или погибли 1232 человека.

Страшное случилось на 1710-м километре железной дороги, на отрезке между городом Аша и станцией Улу-Теляк. На том участке была проложена газовая труба. По правилам, пускать горючие и взрывоопасные топлива запрещено. Однако, самые элементарные требования по технике безопасности были проигнорированы. Это выяснилось уже через много лет после аварии.

В ходе расследования стало известно, что труба дала течь. Газ заполнил низину. Безветренная и жаркая погода поспособствовала распространению вещества по окрестностям, образуя газовое «озеро». Именно туда и въехали два пассажирских поезда: №211 Новосибирск – Адлер и №212 Адлер – Новосибирск.

Взрыв прогремел мгновенно. Пожар уничтожил порядка 151-го гектара леса. Смятые, обгоревшие вагоны разметало по насыпи. Среди погибших – жители 40-ка областей и 14-ти республик. Больше всего своих жителей потеряла Челябинская область.

Несмотря на огласку случившегося, граждане чувствовали, что расследование продвигается медленно. Было объявлено, что в катастрофе виновны халатные работники и должностные лица. И только через шесть лет после трагедии суд официально признал их виновными. Некоторые получили амнистию, а некоторым все же пришлось отбыть небольшой срок. Приговор прошел незамеченным.

Выжившие пассажиры до сих пор с содроганием вспоминают подробности трагедии. Многие собираются в группы и по сей день приезжают к месту аварии, чтобы почтить память. В Башкирии родственники погибших предложили выпустить книгу Памяти о жертвах. По всей стране в эти дни проходят поминальные службы и возложения цветов на мемориалы.