Немецкого велогонщика арестовали за вторжение в дом кинозвезды Тиля Швайгера

Немецкие звезды кино и спорта задали работы испанским полицейским. На Мальорке был арестован олимпийский чемпион и победитель «Тур де Франс» Ян Ульрих, который едва не пошел врукопашную на гостей своего знаменитого соседа - актера Тиля Швайгера.

Как сообщили немецкие СМИ, спортсмен и велогонщик уже несколько лет владеют соседними виллами на Мальорке. На днях Швайгер устроил в своем доме веселую садовую вечеринку. Однако его сосед остался не в восторге от шума, который производили гости. Недолго думая, велогонщик перемахнул через забор с черенком от лопаты в руках и с его помощью попытался утихомирить разгулявшихся гостей.

Хозяин вечеринки сам вызвал полицию. В результате из его дома Ульриха вывели в наручниках и под конвоем стражей порядка. После инцидента Тиль Швайгер заявил, что отныне перестанет считать велогонщика своим другом. Актер отметил, что иначе представлял свой отпуск на острове.

Полиция задержала Яна Ульриха за угрозы и насильственное вторжение в чужой дом. Пока не сообщается, идет ли речь только о словах, или о более решительных действиях спортсмена. Прояснить ситуацию не смог и адвокат Ульриха, поскольку, по его словам, еще не виделся со своим клиентом.

Для Яна Ульриха скандал на Мальорке – не первый случай конфликта с законом. Три года назад его уже задерживала полиция за пьяное вождение автомобиля.

Ульрих – единственный немецкий велосипедист, который в 1997 году сумел выиграть престижную велогонку «Тур де Франс» и несколько лет быть в числе ее призеров. Кроме того, в 2000 году он выиграл олимпийское золото в Сиднее в групповой велогонке.

Окончание спортивной карьеры Ульриха ознаменовалось обвинениями в употреблении допинга.