Шарапова может вернуться на корт в ближайшее время

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая восстанавливалась после травмы плеча, рассказала, что может сыграть на Мальорке (Испания).

Ранее спортсменка получила травму плеча на одном из турниров который проходил в Санкт-Петербурге из-за чего Мария не смогла принять участие в «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции), пропустив при этом весь грунтовый сезон – 2019.

В текущем году Шарапова принимала участие в трех турнирах, но из-за травмы не сумела завершить два из них. Из последних восьми сыгранных матчей, победу удалось одержать в шести. На Открытом чемпионате Австралии спортсменка сумела добраться до четвертого круга, но в итоге уступила хозяйке соревнований Эшли Барти.

Предстоящий турнир в Мальорке пройдет с 17 по 23 июня. В прошлом году победителем турнира стала немка Татьяна Мария.

Мария Шарапова – является экс первой ракеткой мира, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы), одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира. Заслуженный мастер спорта России.