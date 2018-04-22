Мэрия Сочи объяснила причины открытой ливневки

Мэрия Сочи официально заявила, что специалисты провели осмотр ливневых стоков, и объяснила причины, почему они были открыты. Заявление на осмотр ливневки поступило после смерти мальчика, который 3 августа упал в ливневую канализацию.

Выяснилось, что эти ливневые стоки были установлены около полувека назад. По задумке проекта, ливневки специально расположили с одной стороны дороги без решеток, потому что характерные тропические дожди для Сочи могли выбить сильным потоком решеточные элементы, которые, в свою очередь, могли бы причинить вред людям. Также в проекте был специально запланирован тротуар с противоположной стороны от ливневых стоков.

Администрация города выразила соболезнования семье ребенка и оказала всю необходимую помощь.

Такая проверка ливневых стоков была вызвана трагическим стечением обстоятельств 3 августа. Бабушка с в внуком проходили рядом с ливневой канализацией, куда и упал мальчик. Бабушка пыталась спасти внука, но попытки были тщетными, его быстро унесло в море. По прошествии некоторого времени тело мальчика нашли в море рядом с берегом.