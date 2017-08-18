Акула растерзала чешского туриста

Турист из Чехии был убит акулой на одном из курорте Египта. Трагедия произошла 3 августа в водах Красного моря.

Мужчина прилетел на отдых с семьей. Известно, что он занимался дайвингом и в одних из дней отпуска отправился на погружение в одно из популярных мест коралловых рифов.

Нападение акулы произошло на расстоянии примерно двадцати километров от берега. Мужчина был буквально разорван, а его останки выбросило на берег туристического города.

В настоящее время тело направляют в Чешское посольство.

Также 3 августа акула вышла в мелководье у берега курорта на Майорке. В это время в воде находилось много отдыхающих, в том числе и дети. Никто из людей не пострадал: все они были успешно эвакуированы полицией с пляжа.

Сообщается, что это была голубая акула, питающаяся кальмаром и мелкой рыбой, и, как правило, не приближающаяся близко к берегу.

Изначально спасатели пытались направить хищницу вглубь моря, но это у них не получилось. Затем ее извлекли на берег, и тогда выяснилось, что она уже была мертва.

В настоящее время ведется расследование того, что послужило причиной смерти акулы.