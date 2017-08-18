Двухметровая акула напала на подводного охотника в Приморье

Во время соревнований по подводной охоте на желтохвоста (лакедру) к охотникам вышла 2-метровая сельдевая акула.

Инцидент произошел в Приморском крае, в заливе Петра Великого, на глубине около 50 метров.

Участник соревнований по подводной охоте, Александр Ширин, подстрелил тунцовую рыбу. В это же время рядом появилась акула. Она схватила подстреленную рыбу и собиралась уйти. Но охотник не был намерен отдавать свою добычу, которая шла в счет проводимых соревнований, и выхватил лакедру из пасти хищницы. Пришедший катер испугал акулу, и она уплыла.

Никаких повреждений ни охотник, ни акула не получили. Всё, что хищница успела сделать - искусать мужчине ласты. Лакедра, которую не могли поделить Александр с Акулой, принесла команде охотника второе место.

Сотрудник Тихоокеанского океанологического института, Владимир Раков, объяснил, почему в Приморском крае акулы стали часто выходить близко к берегу. По его словам, ближе к концу лета сельдевые акулы выходят на охоту за косяками стайных рыб, таких как сельдь, лосось и т.д. Также Владимир отмечает, что такой вид акул не опасен для человека. В то же время сейчас, когда вода в море прогрелась до максимума, вероятно появление других видов акул, пришедших их вод Японии.