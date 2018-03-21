В Ленобласти арестовали полицейского, участвовавшего в похищении человека

В Ленинградской области суд отправил под арест сотрудника ДПС, которого подозревают в похищении человека. Его подельники разыскиваются.

Как рассказали в следственном комитете, 9 июля этого года в поселке Зимитицы злодеи затолкали в авто 31-летнего мужчину, вывезли в глухое место и стали требовать вернуть якобы украденное им имущество. Потерпевшего били, а потом связали, надели на голову мешок и вывезли в лес. Спустя некоторое время похитители отвлеклись и утратили бдительность, тогда их жертва смогла сбежать.

Уголовное дело возбудили по факту похищения человека. Личности трех подозреваемых удалось установить. Одним из участников похищения следствие называет заместителя командира взвода ДПС, по решению суда он арестован. Двух его подельников продолжают разыскивать.

Кроме того, в главке МВД по Санкт-Петербургу и области рассказали, что в ведомстве проводится служебная проверка в отношении арестованного полицейского. Если вина подтвердится, его уволят из органов «по статье».