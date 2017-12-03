Корабль-призрак обнаружен в Приморье

Известный приморский драйвер Дмитрий Рудась опубликовал на своей странице в инстаграм видео дрейфующей в море лодки-призрака. Экипажа на ней не было.

Лодка была подтоплена, выглядела она нетипично в сравнении с русскими рыболовными судами, с борта свешивалась сеть. По мнению Дмитрия, лодку могло принести из вод Северной Кореи.

По поводу отсутствия людей на судне, комментаторы поста предположили, что, скорее всего, это судно задержанных браконьеров. После задержания лодку отшвартовали на берег, но сильными волнами ее могло выкинуть обратно в море. В результате она просто дрейфует в бухтах, нагоняя панику на драйверов и моряков.

19 мая сообщалось, что двое граждан Северной Кореи сбежали на лодке в Южную Корею, в поисках убежища. Мужчин в возрасте около 40 лет обнаружил патрульный катер, когда они пересекли границу государств. Инцидент произошел в районе острова Пэннён Желтого моря. Оба мужчины отказались возвращаться в свою страну. Сейчас они находятся под надзором береговой охраны Южной Кореи.