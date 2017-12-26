Тело погибшего россиянина оставят в горах

Поиски тела Глазунова Сергея, пропавшего в конце июля при восхождении на одну из гор Пакистана, приостановлено. Продолжение поисковых операций может привести к новым жертвам.

Представитель спасательной группы заявила, что достать тело Сергея практически нереально, и продолжая поиски они рискуют жизнями других людей. К тому же на сегодняшний день местонахождение тела всё еще не было установлено.

Родные молодого человека приняли решение отменить поисковую операцию, оставив тело в горах.

Напомним, что двое россиян были заблокированы при восхождении на пик Латок-1 в Пакистане, на одном из крутых склонов. Сергей Глазунов сорвался с горы. Второму молодому человеку, Александру Гукову, удалось продержаться в экстремальных условиях около недели, после чего он был спасен военными летчиками и направлен в Россию на лечение.

В минувшие выходные на одной из вершин Южного Урала потерялась 71-летняя женщина. После восхождения на гору она отошла в сторону от других туристов, чтобы загадать желание. Внезапно ее ногу схватила судорога, которая не позволила ей идти дальше. Женщина пыталась позвать на помощь кого-либо из группы, но из-за сильного ветра ее не услышали. Вечером туристка спустилась вниз с вершины самостоятельно и переночевала у дерева, где уже на следующий день ее нашли спасатели.