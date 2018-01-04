Религиозные фанатики заморили голодом свою дочь

Набожная семейная пара предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего ребёнка. Их дочь Мария умерла от голода и обезвоживания.

Супружеская пара из Мичигана Сет Уэлч и Татьяна Фусори в своём городке были известны как истовые приверженцы одного из христианских течений. Они всячески пропагандировали свои взгляды, развешивали агитационные плакаты, записывали видео, где укоряли людей в безбожии. Своих соседей они изводили претензиями к их неподобающему образу жизни и призывали примкнуть к ним. Почему эти религиозные фанатики перестали кормить свою 10-месячную дочь Марию – неизвестно. Девочка не только была лишена пищи, но и воды. Когда полиция прибыла в дом супругов, то увиденное не оставляло сомнений: умерший ребёнок находился в крайней степени истощения. Родители признались, что «заметили» странную худобу девочки, но боялись обращаться к врачам, опасаясь, что социальные службы могут отобрать дочь. При этом, они продолжали морить голодом Марию, оправдывая свои действия «волей божьей».