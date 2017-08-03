Молнии стали причиной 600 пожаров в Канаде

По меньшей мере 140 эпицентров огня возникло в Канаде в результате ударов молний. В свою очередь эпицентры стали источниками около 600 новых пожаров.

По информации главы пожарной службы провинции Британская Колумбия, Кевина Скрепника, настолько значительных пожаров в провинции не было уже несколько лет. В настоящее время введен режим ЧС в некоторых населенных пунктах. Общая площадь горящего леса составляет около 3000 гектаров. Спасательные службы эвакуировали около 900 семей, огнем уничтожено около тридцати зданий.

О человеческих жертвах не сообщается.

В настоящее время тушением пожаров заняты около 2900 пожарных спасателей.

Тем временем продолжаются лесные пожары в Греции. Уже вторые сутки пожарные службы не могут справиться с пожаром, возникшим на острове Эвбея. Пожар начался 12 августа, около 15:30 по местному времени, в центральной части острова. Причиной стали аномально высокие температуры и низкий уровень влажности. В настоящее время огонь с высокой скоростью распространяется по острову из-за сильных ветров. Эвакуированы жители близлежащих населенных пунктов, каждые несколько часов спасатели усиливают свой состав, привлекая больше людей, наземной и воздушной техники.