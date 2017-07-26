В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 2,5 тысячи людей

Лесные пожары, бушующие в провинции Валенсия в Испании, согнали с насиженных мест более 2,5 тысяч местных жителей и туристов. На борьбу с огнем брошены все силы пожарных и спасателей, а также военные.

Как сообщают испанские СМИ, больше всего вреда огонь причинил в двух муниципалитетах провинции – Лученте и Пинет. Пожары вплотную подходят к домам, а сильный ветер, раздувающий пламя, усугубляет ситуацию. Всего огнем охвачены около тысячи гектаров леса и сельхозугодий. Под угрозой оказался и природный парк Эль-Сурар, который знаменит своими пробковыми деревьями и дубами. Тушением огня занимаются более 600 пожарных, спасателей и военных. С воздуха их поддерживают более двух десятков вертолетов и самолеты – амфибии.

Вероятнее всего, пишут СМИ, источником огня стала молния и аномальная жара, охватившая всю Европу. В Испании уже зафиксировали две смерти, связанные с экстремальными температурами. Столбик термометра в королевстве достиг отметку в 40 градусов по Цельсию. Аналогичные температуры фиксируют во Франции и Италии, и даже в Великобритании.

Уже известно, что небывалая жара нанесла огромный ущерб европейским фермерам, он оценивается в миллиарды евро.