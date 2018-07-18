Неизвестные за ночь сожгли и разбили не менее 80 автомобилей в шведских городах

Шведская полиция подозревает, что акция массовых поджогов автомобилей координировалась через соцсети.

В ночь на 14 августа сразу в нескольких шведских городах вандалы совершили массовые поджоги авто. По данным полиции, в Гётеборге, Тролльхеттане и Мальмё сгорели либо повреждены огнем около 80 машин.

По свидетельствам очевидцев, группы молодых людей, закрыв лица капюшонами либо кепками с большим козырьком, битами разбивали стекла автомобилей, обливали их бензинов из канистр и поджигали. Кроме того, в Тролльхеттане хулиганы швыряли камнями в полицейских, которые помогали пожарным и обеспечивали порядок на улицах.

В полиции говорят, что пожары вспыхнули одновременно в разных районах. Это дало основания предполагать, что действия вандалов были скоординированы, возможно, через соцсети.

Комментируя происшедшее, представитель полиции Улла Брем заявила журналистам, что никогда не слышала о поджогах таких масштабов, хотя отдельные случаи бывали и раньше.

Сейчас полиция изучает записи уличных видеокамер, чтобы установить личности хулиганов. Ведется расследование.