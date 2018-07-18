Неизвестные за ночь сожгли и разбили не менее 80 автомобилей в шведских городах

Шведская полиция подозревает, что акция массовых поджогов автомобилей координировалась через соцсети.
В ночь на 14 августа сразу в нескольких шведских городах вандалы совершили массовые поджоги авто. По данным полиции, в Гётеборге, Тролльхеттане и Мальмё сгорели либо повреждены огнем около 80 машин.
По свидетельствам очевидцев, группы молодых людей, закрыв лица капюшонами либо кепками с большим козырьком, битами разбивали стекла автомобилей, обливали их бензинов из канистр и поджигали. Кроме того, в Тролльхеттане хулиганы швыряли камнями в полицейских, которые помогали пожарным и обеспечивали порядок на улицах.
В полиции говорят, что пожары вспыхнули одновременно в разных районах. Это дало основания предполагать, что действия вандалов были скоординированы, возможно, через соцсети.
Комментируя происшедшее, представитель полиции Улла Брем заявила журналистам, что никогда не слышала о поджогах таких масштабов, хотя отдельные случаи бывали и раньше.
Сейчас полиция изучает записи уличных видеокамер, чтобы установить личности хулиганов. Ведется расследование.
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