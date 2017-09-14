В Самаре иномарка сбила четырех человек на трамвайной остановке

Четыре человека, в числе которых маленький ребенок, пострадали по вине девушки – водителя в Самаре.

Дорожное ЧП произошло сегодня около 11:00 в Промышленном районе города. Автомобиль «Шевроле» влетел на трамвайную остановку с людьми, расположенную по центру проезжей части между полосами движения. В результате наезда пострадали две пожилых женщины, мужчина и маленькая девочка возрастом примерно 5 лет. Как рассказали в полиции, за рулем иномарки была 24-летняя девушка, которая справилась с управлением своим «Авео». Очевидцы аварии говорят, что водитель попросту болтала по мобильному телефону.

Пострадавшие получили разные по тяжести травмы и сейчас находятся в больнице. Сотрудники ГИБДД уже начали проверку обстоятельств ДТП, по результатам которой примут дальнейшее процессуальное решение.

Напомним, сегодня стало известно, что специалисты автошкол не согласны с предложенной ГИБДД реформой водительских экзаменов, поскольку она может ухудшить качество подготовки и росту аварийных ситуаций в российских городах.