11-месячный ребенок с ножевыми ранениями госпитализирован в Сахалинской области

21 августа, поздно вечером, в реанимацию г. Охи поступила одиннадцатимесячная девочка с серьезными ножевыми ранениями.

В настоящее время с последствиями ранений борются местные хирурги. Ребенку оказывается вся необходимая помощь, - сообщает представитель сахалинского минздрава.

Точные обстоятельства происшедшего на данный момент не установлены, ими занимается следствие. Известно лишь, что семья девочки является вполне благополучной, на учете социальных служб и полиции не состоит. По информации местного жителя, девочку мог ранить ножом ее старший пятилетний брат. Как сообщает представитель следственного комитета, в настоящий момент решается вопрос о заведении уголовного дела. Собирается вся информация об этой семье.

Также 21 августа, в Санкт-Петербурге в подъезде одного из домов на Гражданском пр-те в коляске был найден ребенок полутора-двух лет. В течение суток была найдена 21-летняя мать малыша, оставившая его, как оказалось, под дверями квартиры своего бывшего мужа после конфликта. В настоящее время в отношении девушки составлен протокол по факту хулиганства, проводятся необходимые проверки.